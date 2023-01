Rögle-Örebro: golos em perspetiva

CÓD 340 Rögle 1,8 Empate 3,95 Örebro 3,1

Em jogo da 30.ª jornada do campeonato sueco de hóquei no gelo, Rögle e Örebro encontram-se esta quinta-feira, numa partida que colocará frente a frente o sétimo e o quinto colocados, respetivamente.Com 47 pontos, o Örebro chega a este jogo vindo de cinco vitórias seguidas no campeonato. Ainda assim, note-se que o Örebro não joga nessa competição desde 20 de dezembro, tendo desde então disputado quatro encontros da Spengler Cup, prova na qual venceu dois jogos e perdeu outros dois. Em termos estatísticos, nota para o facto de apenas um dos últimos seis jogos do Örebro não ter tido 6 ou mais golos.Quanto ao Rögle, com 43 pontos, nos últimos cinco encontros, todos do campeonato, venceu quatro e perdeu apenas um. No mais recente conseguiu uma das maiores vitórias da época, ao bater o Brynas por 8-5.Em relação ao confronto direto, em cinco dos últimos sete jogos ambas as equipas marcaram no primeiro período, sendo que curiosamente uma das exceções foi no jogo mais recente, na vitória do Örebro por 4-1 na receção ao Rögle. Nesse duelo os da casa até marcaram, mas os visitantes não o conseguiram.