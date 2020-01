Rhein Neckar Löwen-Flensburg Handewitt: duelo de topo na Bundesliga

Jogo de posições cimeiras da Bundesliga, com o quarto colocado Rhein Neckar Löwen a receber a visita do terceiro Flensburg Handewitt, numa partida que colocará frente a frente duas formações habituais a lutar por títulos e posições cimeiras no andebol germânico.



Vindo de uma derrota fora de casa, o Rhein Neckar Löwen procura manter o seu excelente registo caseiro (cinco vitórias consecutivas), ao passo que os forasteiros, em situação similar, tentar confirmar a sua apetência para triunfar fora de portas no passado recente, já que as suas quatro vitórias foram conseguidas nos últimos cinco duelos.



Por fim, de notar que os últimos três duelos, todos da Bundesliga, acabaram com vitória do Flensburg. Tendência para manter?

CÓD 362 R-Neckar Löwen 1.54 Empate 7.5 Flensburg-Hand. 2.81