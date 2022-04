Rhein Neckar Löwen-SG Flensburg Handewitt: visitantes moralizados

Encontro da 25.ª jornada do campeonato alemão de andebol, com um embate entre o décimo colocado Rhein Neckar Löwen e o quatro SG Flensburg Handewitt. Separados por 6 posições, estes dois conjuntos têm entre si 16 pontos.



Em melhor posição, o Flensburg Handewitt chega a este jogo vindo de uma vitória a meio da semana na Champions, algo que poderá servir de motivação para conseguir aquela que seria a quarta vitória consecutiva. Já o Rhein Neckar Löwen vem de uma derrota diante do Fuchse Berlin, mas a verdade é que nos três jogos anteriores tinha vencido.



Em termos de confronto direto, o Flensburg Handewitt venceu os últimos sete duelos, o último dos quais em novembro, por 31-26.

Por Record