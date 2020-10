Riba d'Ave-HC Os Tigres: vem aí a primeira vitória?

A disputar a sua sexta partida da temporada - depois de cinco na Liguilha de promoção e uma no campeonato principal -, o HC Tigres visita este sábado o reduto do Riba D´Ave, num duelo da segunda jornada do campeonato de hóquei em patins no qual estarão em confronto duas formações que no arranque perderam as respetivas partidas.



Batido pelo Sporting por 4-3, o HC Tigres terá neste duelo a missão de inverter a tendência negativa ante este Riba d'Ave, uma equipa perante a qual leva três derrotas em quatro jogo disputados. Quanto ao Riba d'Ave, refira-se, também perdeu no arranque, mas de uma forma bem mais esclarecedora: 4-1 perante a AD Sanjoanense.

CÓD 649 Riba d'Ave 1.5 Empate 4.6 HC Os Tigres 3.45