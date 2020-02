Rio Ave-Belenenses SAD: vilacondenses em grande forma

Quinto colocado na tabela da Liga NOS, com sete partidas consecutivas sem perder (cinco vitórias e dois empates), o Rio Ave procura este sábado ampliar o seu estado de graça no campeonato, quando pelas 18 horas de sábado receber a visita do Belenenses, uma formação no 15.º posto, que venceu os últimos dois jogos que disputou (um deles com um raro triunfo no Bessa).



Com 36 pontos, o Rio Ave não poderá contar neste encontro com Nikola Jambor e Nadjack - e tem ainda Lucas Piazon em dúvida -, ao passo que os azuis, por seu turno, têm uma ficha de ausentes bem mais preenchida, já que não poderão contar com os lesionados Eduardo Kau, Tomás Ribeiro, Francisco Varela, Diogo Calila, Gonçalo Silva e Koffi, isto para lá dos suspensos Nuno Coelho e Show.



Muitas dores de cabeça para a equipa lisboeta, que terá também como missão inverter uma tendência negativa nos confrontos com o Rio Ave, já que perdeu cinco dos últimos seis duelos disputados - o último na primeira volta, por 2-0. Irá a tendência repetir-se?

CÓD 122 Rio Ave 1.42 Empate 4.31 Belenenses SAD 6.7