Rio Ave-Benfica: águia com visita complicada em jogo com promessa de golos

Já sabendo do resultado que será registado pelos rivais no Sporting-FC Porto deste sábado, o Benfica entra este domingo em campo em Vila do Conde com a chance de se isolar ainda mais no topo da tabela da Liga NOS, numa partida da 4.ª jornada na qual terá pela frente um Rio Ave que, apesar do seu 13.º posto ainda sem qualquer vitória, costuma ser um osso bem duro de roer.



Com 9 pontos até ao momento, fruto de três vitórias, 10 golos marcados e 3 sofridos, o Benfica é claramente a equipa em melhor momento neste arranque de época, chegando a este jogo na tal sequência positiva, à qual se acrescentam outras estatísticas. A saber: em oito dos últimos dez jogos houve mais do que 3 golos, em sete dos últimos nove houve golos de ambas as equipas e em quatro dos últimos cinco o Benfica foi a primeira equipa a marcar e ainda a equipa que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao Rio Ave, já leva seis partidas nas pernas nesta temporada, três para a Liga NOS e três para a Liga Europa. Se na Liga NOS tem três empates, com dois golos marcados e dois sofridos, na prova europeia alcançou uma vitória e dois empates, sendo que o mais recente acabou por ser bem doloroso, já que resultaria posteriormente no adeus à prova no desempate por penáltis diante do AC Milan.



Quanto ao confronto direto, de notar que em sete dos últimos oito encontros se registaram pelo menos 3 golos, sendo que em oito dos últimos nove houve mesmo golos de ambas as equipas. Falando em golos, o Rio Ave sofre diante do Benfica há vinte partidas e vai já em sete derrotas consecutivas. Como será desta vez?

CÓD 162 Rio Ave 5.54 Empate 4.28 SL Benfica 1.56