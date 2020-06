Rio Ave-Benfica: águias venceram apenas um dos últimos dez encontros

O Rio Ave recebe, esta quarta-feira, o Benfica em jogo a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS, um duelo que normalmente costuma ter 'final feliz' para as águias. Mais à frente explicamos o porquê.

À entrada para esta jornada, o Rio Ave posiciona-se na 6.ª posição, com 41 pontos, fruto de onze vitórias, oito empates e sete derrotas, enquanto que o Benfica é 2.º classificado, com 61 pontos - menos dois que o líder FC Porto -, após somar 19 triunfos, quatro empates - todos nos últimos cinco jogos - e três derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato, a equipa orientada por Carlos Carvalhal registou duas vitórias (Tondela e Moreirense), dois empates (Belenenses SAD e FC Porto) e uma derrota (Paços de Ferreira), ao passo que o Benfica somou um triunfo (Gil Vicente - o único nos últimos dez jogos disputados) e quatro empates (Moreirense, Vitória de Setúbal, Tondela e Portimonense).

Contudo, o confronto direto recente entre as duas equipas pode trazer alguma esperança à equipa liderada por Bruno Lage, de modo a virar a onda de maus resultados que tem assolado as águias. Nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, os encarnados registaram nada mais nada menos que... cinco triunfos. Nota: em apenas um desses encontros o Benfica não sofreu qualquer golo.