Rio Ave-Boavista: axadrezados podem alcançar vila-condenses na classificação

O Rio Ave recebe, este domingo, o Boavista em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações com algumas dificuldades em encontrar estabilidade esta temporada.



Nos últimos jogos realizados, os vila-condenses somaram duas vitórias (Gil Vicente e Santa Clara), um empate (Portimonense) e duas derrotas (Sp. Braga e Marítimo), ao passo que o Boavista registou um triunfo (Santa Clara), um empate (Portimonense) e três derrotas (Benfica, Marítimo e Famalicão).



Relativamente à classificação, à entrada desta ronda, o Rio Ave posiciona-se na 7.ª posição, com 22 pontos, mais três que o Boavista (9.º colocado).



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para quatro triunfos dos vila-condenses contra apenas um dos axadrezados.

CÓD 109 Rio Ave 1.75 Empate 3.41 Boavista 4.52