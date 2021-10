Rio Ave-Boavista: duelo de históricos na 3.ª ronda da Taça

Duelo de históricos na 3.ª ronda da Taça de Portugal, com o Rio Ave a receber a visita do Boavista, numa partida que colocará frente a frente o segundo da Liga SABSEG e o oitavo do campeonato principal.



Em boa posição no segundo escalão, o Rio Ave vai em quatro jogos seguidos sem perder - um deles nesta Taça, com o triunfo sobre o Vitória Sernache -, ainda que curiosamente leve já sete encontros consecutivos a sofrer golos. Em sete dos últimos oito, refira-se, o marcador teve mais do que 3 golos e em seis de sete houv tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Boavista, sem derrotas nos últimos três jogos, vai em seis duelos a sofrer golos e também a marcar. Vem de dois empates seguidos, diante de Estoril e Sp. Braga, e chegou a esta ronda diretamente, depois de ter ficado isento das duas primeiras.



Quanto ao confronto direto, o Rio Ave não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos com o Boavista, tendo os da época passada terminado ambos em empate - 0-0 em Vila do Conde e 3-3 no Bessa.