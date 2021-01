Rio Ave-Estoril: estorilistas em melhor momento

Rio Ave e Estoril defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atualmente atravessam momentos distintos na temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, os vila-condenses registaram duas vitórias (Famalicão e Portimonense) e três derrotas (Sporting de Braga, Marítimo e Paços de Ferreira), enquanto que os estorilistas somaram três triunfos (Casa Pia, Penafiel e Chaves), um empate (FC Porto B) e uma derrota (Sporting de Braga).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Rio Ave, equipa que venceu três dos últimos cinco jogos disputados entre as duas formações, com o Estoril a levar a melhor nos dois restantes duelos.