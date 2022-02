Rio Ave-Estrela da Amadora: duelo que promete

Duelo que promete emoções fortes no fecho da jornada da Liga SABSEG, com o quinto colocado Rio Ave a receber a visita do décimo Estrela da Amadora, num jogo entre duas equipas que estão separadas na tabela 9 pontos.



Em melhor posição, o Rio Ave entra em campo vindo de um desaire diante do Chaves, que travou uma sequência positiva de seis jogos seguidos sem perder no campeonato. Quanto ao Estrela, também perdeu no jogo mais recente, sendo que a diferença são os jogos anteriores, com três derrotas e um empate nos últimos sete duelos.



Em termos estatísticos, o Rio Ave leva seis jogos seguidos a sofrer, ainda que tenha marcado também pelo menos um golo. Um registo que acaba por ajudar à estatística de golos, com pelo menos 3 em cinco dos últimos seis duelos dos vilacondenses. Esse dado, refira-se, também se observa no caso do Estrela.



Em termos de confronto direto, o Rio Ave venceu por 5-2 na primeira volta na Amadora. Haverá repetição da história, agora em Vila do Conde?

Por Record