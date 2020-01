Rio Ave-Famalicão: duelo com vista para a Europa

Vindo de uma inesperada derrota na receção ao Santa Clara, o Famalicão visita esta sexta-feira o reduto do Rio Ave, num encontro no qual estarão frente a frente duas formações a lutar por posições de provas europeias.



Atualmente em quarto, com 31 pontos, o Famalicão entra em campo depois de duas partidas seguidas sem vencer, tentando neste encontro retomar o rumo ganhador, algo que até tem conseguido fora de portas, onde já leva duas vitórias seguidas.



Quanto ao Rio Ave, em sentido inverso vem de dois triunfos, o mais recente deles em casa do V. Guimarães, por 2-1. Ainda assim, a temporada dos vilacondenses tem sido positiva essencialmente pelos jogos em casa, onde conseguiram conquistar 15 dos 28 pontos que têm até ao momento.



Em relação ao Fama, uma equipa que na primeira volta venceu este mesmo Rio Ave por 1-0, tem 14 dos seus 31 pontos alcançados fora de portas, o que mostra bem a dupla ameaça que representa.

CÓD 102 Rio Ave 1.98 Empate 3.41 Famalicão 3.45