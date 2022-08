Rio Ave-FC Vizela: arranque de época para ambas as equipas

CÓD 114 Rio Ave 2.31 Empate 3.16 FC Vizela 3.04

De regresso ao convívio dos grandes, o Rio Ave inicia este sábado a sua caminhada no campeonato nacional, com um embate diante do Vizela. Será um jogo de equipas nortenhas, que na pré-temporada deixaram algo a desejar.Os vilacondenses, com três jogos disputados, venceram um, empataram outro e perderam outro, ao passo que os vizelenses sofreram quatro desaires e apenas ganharam um dos cinco jogos que disputaram.Em termos individuais, o Rio Ave está na máxima força, ao passo que o Vizela não contará com Ivanildo Fernandes, a cumprir suspensão ainda vinda da época passada.