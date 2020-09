Rio Ave-Milan: subida ao Olimpo pode ser feita em Vila do Conde

O Rio Ave entrará esta quinta-feira em campo com a difícil tarefa de eliminar o AC Milan no playoff da Liga Europa e tentar garantir um lugar na fase de grupos da Liga Europa. O sonho dos vila-condenses parece ser algo de difícil concretização, mas nada é impossível.

Para chegarem até esta fase, os vila-condenses tiveram de eliminar na 2.ª pré-eliminatória da prova o Borac Canja Luka, numa eliminatória que ficou resolvida com um triunfo por 0-2, sendo que na 3.ª pré-eliminatória a equipa orientada por Mário Silva bateu os turcos do Besiktas por 2-1, num jogo também disputado fora de portas e com muita emoção à mistura.

Já os italianos eliminaram na 2.ª pré-eliminatória os escoceses do Shamrock Rovers por 2-0, tendo depois vencido, por 3-2, na receção ao Bodo/Glimt, em dois jogos muito renhidos e a passar a imagem de que os rossoneri também têm pontos fracos a serem explorados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficias, o Rio Ave registou duas vitórias (Borac Banja Luka e Besiktas), dois empates (Tondela e Vitória de Guimarães) e uma derrota (Marítimo), ao passo que o AC Milan somou cinco triunfos (Brescia, Shamrock Rovers, Bolonha, Bodo/Glimt e Crotone).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas equipas.