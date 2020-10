Rio Ave-Moreirense: duelo da zona superior da tabela

Encontro da sexta jornada da Liga NOS, com o quinto colocado Moreirense a visitar o reduto do oitavo Rio Ave, num encontro entre duas equipas que, até ver, estão a assinar inícios de temporada relativamente positivos.



Os da casa, com 6 pontos, têm até ao momento uma vitória, três empates e uma derrota, sendo que o tal triunfo que têm no registo foi alcançado na última jornada. Foi a reação perfeita a uma derrota diante do Benfica, mas também ao empate com o Famalicão e à eliminação inglória da Liga Europa frente ao AC Milan.



Quanto ao Moreirense, entra em campo com três jogos seguidos sem perder, sendo que curiosamente esta época também apenas perdeu diante do Benfica, no caso por 2-0. Um encontro no qual se registou uma estatística que tem sido comum na última meia dúzia de jogos dos cónegos, com menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, note-se que aí a vantagem é do Rio Ave, com três jogos seguidos sem perder diante do Moreirense e nove consecutivos a marcar. Nesses nove duelos, refira-se, os vilacondenses venceram cinco jogos, empataram dois e perderam somente dois. A fechar, falar em golos: em cinco dos últimos sete registaram-se pelo menos 3 golos, sendo que em sete dos últimos oito houve tentos de ambas as equipas.

CÓD 143 Rio Ave 1.9 Empate 3.28 Moreirense 4.5