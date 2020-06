Rio Ave-Paços de Ferreira: vila-condenses procuram chegar ao 5.º lugar da Liga NOS

Este domingo, Rio Ave e Paços de Ferreira entram em campo, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, num encontro que irá disputar-se à porta fechada em Vila do Conde.



À entrada para esta jornada, o Rio Ave posiciona-se no 7.º lugar, com 38 pontos, fruto de dez vitórias, oito empates e seis derrotas, enquanto que o Paços de Ferreira é 16.º classificado - um lugar acima da zona de despromoção - com 22 pontos, após somar seis triunfos, quatro empates e 14 derrotas até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato português, a formação vila-condense registou duas vitórias (Aves e Tondela) e três empates (Sporting, Belenenses SAD e FC Porto), ao passo que os pacenses somaram dois triunfos (Famalicão e Aves) e três desaires (Boavista, Marítimo e Vitória de Guimarães).



De notar que nos últimos cinco jogos em casa, o Rio Ave apenas por uma vez conquistou os três pontos, na receção ao Boavista, a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, sendo que o Paços de Ferreira fora de portas perdeu dois dos últimos cinco confrontos fora da Capital do Móvel.



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para quatro empates nos últimos cinco duelos, com o Rio Ave a vencer o restante encontro, num embate que terminou com o resultado 4-2.

CÓD 132 Rio Ave 1.66 Empate 3.47 P. Ferreira 5.11