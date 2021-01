Rio Ave-Portimonense: duelo de aflitos em Vila do Conde

Encontro da 13.ª jornada da Liga NOS, com o Rio Ave a receber em Vila do Conde a visita do Portimonense, num embate que inesperadamente colocará frente a frente o 16.º e o 14.º colocados, respetivamente.



Inesperadamente pois esperava-se bem mais dos vilacondenses, uma equipa com habituais aspirações europeias, mas que esta época, ao cabo de doze partidas, tem apenas 11 pontos e está somente 2 acima da última posição. Quanto aos algarvios, apesar de terem os mesmos 11 pontos, estão à frente na tabela pelos critérios de desempate.



Por outro lado, ao contrário do Rio Ave, que perdeu os últimos três jogos, o Portimonense entra em campo moralizado pela vitória recente no dérbi algarvio com o Farense, num duelo no qual, tal como em cinco dos últimos seis jogos disputados, não se registaram mais do que 2 golos. Quanto ao Rio Ave, e falando em golos, note-se que os nortenhos vão em quatro jogos seguidos a sofrer.



Por fim, olhando ao confronto direto, aí a história dá motivos para sorrir ao Rio Ave, que leva seis jogos seguidos sem perder e onze consecutivos a marcar. Por outro lado, a verdade é que nos últimos cinco sofreu em quatro.

CÓD 110 Rio Ave 2.04 Empate 2.95 Portimonense 3.91