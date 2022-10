Rio Ave-Portimonense: para esquecer desilusão na Taça de Portugal

CÓD 156 Rio Ave 2,45 Empate 3,05 Portimonense 2,9

No encerramento da jornada 10 da Liga, Rio Ave e Portimonense encontram-se esta segunda-feira em Vila do Conde, numa partida que colocar frente a frente o 13.º e o 7.º colocados, respetivamente.Neste jogo sem Carlinhos, Anderson Oliveira, Welinton Júnior e Pedrão, o Portimonense conta até ao momento com cinco vitórias e quatro derrotas, duas delas nos dois jogos mais recentes do campeonato. Pelo meio, os algarvios ainda disseram adeus à Taça de Portugal, ao perder diante do Vilaverdense de forma surpreendente.Quanto a dados estatísticos, há muito a realçar no caso dos algarvios: apenas um dos últimos sete jogos do Portimonense não teve 3 ou mais golos; o Portimonense foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso em desvantagem em quatro dos mais recentes cinco encontros.Quanto ao Rio Ave, também chega vindo de um desaire na Taça, no caso diante do Oliveira do Hospital, por 3-2. Olhando a registos, o Rio Ave marcou e sofreu em sete dos últimos oito jogos, tendo sido a primeira partida a marcar em quatro dos últimos cinco.Nas contas do confronto direto, o Rio Ave leva oito jogos sem perder diante dos algarvios, tendo na época passada ganho por 3-0 em casa e depois empatado sem golos fora de portas.