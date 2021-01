Rio Ave-Santa Clara: empatados a meio da tabela

Empatados na zona intermédia da tabela, com 15 pontos, Rio Ave e Santa Clara encontram-se na tarde desta segunda-feira em Vila do Conde, numa partida da 15.ª jornada na qual estãp duas equipas que vivem fases recentes menos positivas.



Os de Vila do Conde, normalmente apontados à Europa, venceram apenas dois dos últimos nove jogos que disputaram, sendo que apenas um deles foi para a Liga NOS. Quanto ao Santa Clara, tem três triunfos nos mesmos últimos nove duelos, dois deles para o campeonato.



A sofrer golos há seis jogos, o Santa Clara foi a primeira equipa a encaixar em cinco deles, ainda que na verdade tenha também do seu lado o registo algo positivo de ter também marcado nos últimos quatro. Quanto ao Rio Ave, sofreu golos em cinco dos últimos seis duelos, sendo que em cinco deles se viram pelo menos 3 no total do marcador.



Quanto ao confronto direto, a vantagem é do Rio Ave, com três jogos seguidos sem perder e sete consecutivos a marcar aos insulares. Na época passada viu-se uma vitória vilacondense nos Açores por 1-0 e depois, em julho, um empate a dois golos. Dois registos que confirmaram uma tendência que se tem visto, com o Rio Ave a ser a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco duelos diretos disputados.

CÓD 152 Rio Ave 1.96 Empate 3.17 Santa Clara 4.23