Rio Ave-Sp. Braga: bracarenses procuram manter pressão sobre o Sporting

O Rio Ave recebe, esta terça-feira, o Sporting de Braga, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS, num encontro entre duas formações bem colocadas na tabela classificativa e com ambições de terminar a temporada em lugares europeus.



À entrada para esta ronda, os vila-condenses posicionam-se no 6.º lugar, com 44 pontos, fruto de 12 vitórias, oito empates e oito derrotas, enquanto que os bracarenses encontram-se no 4.º posto, com 50 pontos - menos dois que o Sporting (3.º)-, após somar 15 triunfos, cinco empates e oito derrotas até ao momento no campeonato.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Rio Ave, equipa orientada por Carlos Carvalhal, registou duas vitórias (Moreirense e Vitória de Setúbal), um empate (FC Porto) e duas derrotas (Paços de Ferreira e Benfica), o mesmo registo somou também o Sp. Braga, que venceu o Portimonense e o Vitória de Guimarães, empatou com o Famalicão e perdeu na visita ao Santa Clara e na receção ao Boavista.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sp. Braga, com três triunfos nos últimos cinco duelos diante do Rio Ave, que venceu em apenas uma ocasião. Pelo meio, registou-se ainda um empate entre ambas as formações.

CÓD 107 Rio Ave 3.49 Empate 3.39 Sp. Braga 2.12