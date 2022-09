Rio Ave-Sp. Braga: minhotos visitam terreno perigoso

CÓD 156 Rio Ave 5.05 Empate 3.9 Sp. Braga 1.6

Em jogo da 6.ª jornada do campeonato nacional, Rio Ave e Sp. Braga encontram-se em Vila do Conde, num encontro no qual os bracarenses, ainda sem derrotas, terão pela frente uma equipa que esta temporada, apesar de ter apenas uma vitória - está em 14.º, com 5 pontos -, conseguiu-a com estrondo, ao bater o campeão FC Porto.Por isso, será com um aviso que os minhotos entrarão em campo, num duelo no qual defenderão, claro, a sua posição no 2.º lugar da tabela, com 13 pontos. O Sp. Braga, por outro lado, é o melhor ataque e a terceira melhor defesa, a par do Benfica.Do ponto de vista individual, o Rio Ave não contará com André Pereira, ao passo que o Sp. Braga, que jogou e ganhou a meio da semana diante do Malmö, estará privado de Sikou Niakaté e Víctor Gómez.Do ponto de vista das sequências de jogos, contando todas as provas, note-se que o Sp. Braga leva cinco vitórias seguidas, onze jogos seguidos sem perder e cinco sem sofrer golo. Em cinco dos últimos sete jogos do Sp. Braga houve 3 ou mais golos. Quanto ao RIo Ave, não perdeu nenhum dos últimos três jogos, mas sofre golos há cinco partidas.Quanto ao confronto direto, estas duas equipas voltam a encontrar-se um ano e meio depois do anterior embate, que na altura terminou com um nulo.