Rio Ave-Sp. Braga: voltar a vencer

Vindo de um desapontante empate em casa diante do Belenenses SAD, o Sp. Braga procura este sábado um triunfo que lhe permita voltar à luta pelo pódio e pela presença na Champions da próxima temporada.



Pela frente estará um Rio Ave que é 11.º, com 28 pontos, e que leva já quatro encontros seguidos sem ganhar, dois deles enquanto equipa visitada. Para mais, os vilacondenses sofreram golos em sete dos últimos nove jogos disputados. Ainda assim, note-se que nesses nove duelos apenas por três vezes o marcador teve mais do que 3 golos no total.



Quanto ao Sp. Braga, vem do tal empate caseiro mas também numa sequência de quatro partidas seguidas a sofrer golo. Ainda assim, note-se que em cinco dos últimos sete jogos os minhotos foram a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta o Sp. Braga ganhou por 3-0, ampliando para cinco o número de jogos seguidos a marcar aos vilacondenses. Nessa sequência, refira-se, em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a marcar.

CÓD 116 Rio Ave 4.13 Empate 3.51 Sp. Braga 1.79