Rio Ave-Sporting: prevê-se equilíbrio em Vila do Conde

O Rio Ave recebe, este sábado, o Sporting, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS, num encontro para o qual as duas equipas vão com duas ausências cada.



Os vila-condenses não vão poder contar com o contributo de Nadjack e Jambor, ambos lesionados, já os leões não poderão contar com o contributo de Renan Ribeiro e Luiz Phellype, ambos também lesionados.



À entrada para esta jornada, a equipa comandada por Carlos Carvalhal posiciona-se no 5.º lugar da tabela classificativa, com 32 pontos, fruto de nove triunfos, cinco empates e seis derrotas, enquanto que a formação liderada por Jorge Silas é 3.ª classificada, com 35 pontos, após somar onze vitórias, dois empates e sete derrotas.



Nos últimos cinco encontros realizados, o Rio Ave somou três triunfos (Boavista, V. Guimarães e Aves), um empate (Famalicão) e uma derrota (Benfica), enquanto que o Sporting somou duas vitórias (Marítimo e Portimonense) e três desaires (Benfica e Sp. Braga por duas vezes).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Sporting contra dois do Rio Ave.

CÓD 125 Rio Ave 2.58 Empate 3.17 Sporting CP 2.6