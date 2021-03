Rionegro Águilas Doradas-Atlético Nacional: ação no Apertura colombiano

Encontro da 11.ª jornada do torneio Apertura colombiano, com o Rionegro Águilas Doradas a receber a visita do Atlético Nacional, numa partida que colocará frente a frente o 15.º e o 5.º colocado, respetivamente.



Em melhor posição na tabela, o conjunto visitante entra em campo com 17 pontos, ao passo que os da casa têm menos 10, estando de momento a atravessar uma sequência negativa, com seis duelos consecutivos sem vencer. Por outro lado, o Atlético Nacional vem de uma goleada por 5-0 diante do Alianza Petrolera, num duelo no qual ampliou para cinco o número de jogos seguidos a ser a primeira equipa a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Atlético Nacional vai em três vitórias consecutivas e em 20 jogos seguidos a marcar a este Rionegro Águilas Doradas. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco jogos viram-se pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas. Por fim, note-se que o nesse sentido o Atlético Nacional foi a primeira formação a marcar em sete dos mais recentes nove.

CÓD 428 Águilas Doradas 2.97 Empate 2.67 Atl. Nacional 2.15