River Plate-Argentinos Juniors: duelo dos 'oitavos' da Libertadores

River Plate e Argentinos Juniors defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira, pelas 01h30 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores. Um encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm dificuldade em levarem a melhor nos duelos entre si disputados.

Nos últimos cinco jogos realizados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o River Plate registou duas vitórias (Aldosivi e Santa Fé), um empate (Junior) e duas derrotas (Boca Juniors e Fluminense), enquanto que o Argentinos Juniors somou três triunfos (Atlético Nacional - em duas ocasiões - e Estudiantes de la Plata) e dois desaires (Universidad Católica e Nacional).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Argentinos Juniors, equipa que venceu um dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações - todos os outros quatro terminaram com um empate.