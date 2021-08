River Plate-Atlético Mineiro: duelo de candidatos na Libertadores

Duelo de duas das mais fortes candidatas à conquista da Libertadores, com o River Plate a receber na madrugada de quinta-feira a visita dos brasileiros do Atlético Mineiro, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que no plano interno estão a viver momentos bem distintos.



Os argentinos levam três jogos seguidos sem ganhar, pelo que entram nesta partida algo desmoralizados pelo momento recente, mas também pela baixa de última hora de Javier Pinola, que se junta à de Montiel. A única boa notícia é mesmo a possível integração de Matías Suárez, que pode ser uma arma importante para os de Marcelo Gallardo fizeram em três dos oito jogos disputados nesta Libertadores: vencer.



Quanto ao Atlético Mineiro, entra em campo precisamente com o moral em alta pelo que fez no plano interno, já que conseguiu ascender ao topo do Brasileirão neste fim de semana. A equipa de Hulk venceu oito dos últimos dez jogos que disputou, sendo que nesta Libertadores deixou pelo caminho na última ronda um conjunto argentino, no caso o Boca Juniors.



Note-se que este será o primeiro jogo entre estas duas equipas.

CÓD 202 River Plate 1.79 Empate 3.05 Atl. Mineiro 3.95