River Plate-Boca Juniors: noite de Superclássico na Argentina

Noite de Superclássico na Argentina, com o River Plate a receber este domingo, a partir das 21 horas, o rival Boca Juniors, num duelo da 14.ª jornada do campeonato argentino que colocará frente a frente uns millonarios que são segundos, com 27 pontos, e um Boca que é sexto, com 21.



Vindo de sete encontros seguidos sem perder - a última derrota foi para a Libertadores, há mês e meio -, o River Plate está a viver uma grande fase, tendo nesses sete duelos vencido cinco e empatado dois. Em cinco desses sete duelos o River foi a primeira equipa a marcar, sendo que em quatro dos últimos cinco houve golos de ambas as equipas.



Quanto ao Boca Juniors, vem também numa grande fase, no caso de oito duelos seguidos sem perder, com cinco triunfos e três empates - um deles com vitória nos penáltis para a Copa.



No que ao confronto direto diz respeito, o Boca não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos com o rival de Buenos Aires, sendo que em quatro desses duelos foi a primeira formação a marcar. Por outro lado, em apenas um dos últimos oito jogos houve mais do que 3 golos. A finalizar, de notar que este será o quinto Superclássico de 2021, havendo por agora quatro empates e apenas um triunfo, no caso para o Boca.