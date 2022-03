River Plate-Boca Juniors: Superclássico de emoções fortes

• Foto: Reuters

Aí está um dos jogos mais apaixonantes do mundo do futebol, com um Superclássico argentino entre River Plate e Boca Juniors marcado para este domingo, pelas 22 horas de Lisboa, no mítico Monumental de Núñez.



Este será, segundo as contas que se fazem, o 257.º duelo entre estes dois gigantes históricos, num confronto direot no qual o Boca Juniors tem vantagem, com 89 triunfos, contra os 84 do River - e ainda mais 83 empates. No passado recente o registo tem sido relativamente equilibrado, com duas vitórias do River Plate, dois empates e três triunfos do Boca Juniors.



Nessa conta do confronto direto realce ainda para os golos, com apenas dois dos últimos nove jogos a terem mais do que 2 no total. O que é algo certo são os cartões: todos os últimos 10 duelos diretos tiveram pelo menos 5.



Olhando aos registos de cada equipa, o River Plate vai em seis jogos seguidos sem perder e três consecutivos a ganhar sem sofrer golo. Nos últimos cinco foi a primeira equipa a marcar e em cinco dos últimos seis ao intervalo estava na frente.



Quanto ao Boca, olhando aos mesmos seis jogos, venceu quatro, empatou um e perdeu outro, sendo que em cinco dos últimos sete marcou e sofreu golo. Falando em golos, em apenas um dos últimos oito duelos não foi a primeira equipa a fatura.

Por Record