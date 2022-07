River Plate-Vélez Sarsfield: millonarios obrigados a ganhar

CÓD 133 River Plate 1.49 Empate 3.92 Vélez Sarsfield 6.05

Duelo da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Libertadores, com o River Plate a receber a visita do Vélez Sarsfield, numa partida na qual está obrigado a ganhar para não ficar pelo caminho.Os millonarios, que contam nas suas fileiras com Enzo Fernández, entram em campo vindos de duas derrotas, a primeira delas perante este mesmo Vélez, na primeira mão desta eliminatória. Depois, no fim de semana, com uma equipa bastante mexida, perdeu diante do Huracán. Estes dois encontros ampliaram para cinco a sequência de jogos seguidos a sofrer golos do conjunto millonario.Quanto ao Vélez, no fim de semana poupou e também perdeu, mas o facto de ter ganho na primeira mão dá uma segurança importante para esta partida. Por outro lado, há a referir que nenhum dos últimos oito jogos do Vélez teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, atenção aos cartões, já que apenas dois dos últimos oito jogos não tiveram 5 ou mais no total.