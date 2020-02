Rizespor-Basaksehir: adversário dos leões na Liga Europa procura subir à liderança

O Caykur Rizespor e o Basaksehir defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada do campeonato turco, num encontro que coloca frente a frente duas formações em posições distintas na tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o Rizespor posiciona-se no 14.º lugar, com 24 pontos, fruto de sete triunfos, três empates e onze derrotas, enquanto que o Basaksehir, adversário do Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa, é 3.º classificado, com 43, após 12 triunfos, sete empates e três derrotas.



Nos últimos cinco jogos para o campeonato, o Rizespor registou uma vitória, um empate e três derrotas, ao passo que o Basaksehir somou três triunfos, um empate e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Basaksehir contra nenhum do Rizespor, tendo-se registado ainda dois empates entre ambas as equipas.

CÓD 296 Caykur Rizespor 3.09 Empate 2.99 Basaksehir 1.93