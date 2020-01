Rizespor-Gençlerbirligi: duas formações à procura de fugir dos lugares de descida

Rizespor e Gençlerbirligi defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato turco, num encontro que opõe duas formações perto dos lugares de despromoção.



Nos últimos cinco jogos, o Rizespor registou dois triunfo (Konyaspor e Yeni Malatyaspor) e três derrotas (Kayserispor, Kasimpasa e Fenerbahçe), ao passo que o Gençlerbirligi somou uma vitória (Goztepe), dois empates (Yeni Malatyaspor e Sivasspor) e duas derrotas (Fenerbahçe e Besiktas).



Relativamente à classificação, à entrada desta jornada, o Rizerspor posiciona-se na 12.ª posição, com 20 pontos - mais dois que o Gençlerbirligi (13.º).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos Rizespor e dois dos Gençlerbirligi.

CÓD 247 Caykur Rizespor 2.11 Empate 3.02 Gençlerbirligi 2.69