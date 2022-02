RKC Waalwijk-FC Twente: duelo de abertura da jornada na Eredivisie

CÓD 227 RKC Waalwijk 2.85 Empate 3.1 FC Twente 2.15

Encontro de abertura da jornada 24 do campeonato holandês, com um embate entre o RKC Waalwijk e o Twente, duas equipas que entram nesta ronda no 13.º e 5.º postos, respetivamente.Com 23 pontos, a equipa da casa vem de quatro jogos seguidos sem vencer e seis a sofrer pelo menos um golo. Neste duelo terá as baixas de Sebbe Augustijns, David Min, Hans Mulder e Joel Pereira.Quanto ao Twente, tem 42 pontos, está numa posição de luta pelo acesso à Europa e chega a esta partida vindo de dois jogos seguidos sem vencer - um empate e uma goleada sofrida diante do Ajax. Em termos estatísticos, apenas um dos últimos cinco jogos do Twente não teve pelo menos 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito foi o Twente a primeira equipa a marcar. Em termos de individualidades, Manfred Ugalde, Kik Pierie, Wout Brama e Luca Everink são baixas.Em termos de confronto direto, o Twente leva seis jogos seguidos a sofrer golo diante do Waalwijk, sendo que em cinco delas o marcador teve pelo menos 3 golos. O duelo da primeira volta foi exemplo disso mesmo, com a vitória do Twente por 2-1.