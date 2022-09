Roanne Chorale-Ada Blois 41: arranque da Liga francesa de basquetebol

Roanne Chorale e Ada Blois 41 defrontam-se na tarde de sexta-feira, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato francês de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com diferente andamento neste arranque de temporada.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Roanne Chorale registou duas vitórias (Gravelines-Dunkerque e Estrasburgo) e três derrotas (JL Bourg, Fos-sur-Mer e Pau-Orthez), enquanto que o Ada Blois 41 somou quatro triunfos (Antibes - em dois momentos distintos -, Gravelines-Dunkerque e Evreux - no primeiro jogo oficial de 2022/23) e um desaire (Cholet).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Roanne Chorale, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Ada Blois 41 a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.