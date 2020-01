Roma-Juventus: jogo grande na capital

Domingo é dia de jogo grande na Serie A, com Roma e Juventus a encontrarem-se na capital, num embate da 19.ª jornada que colocará frente a frente o quarto e o segundo colocados da prova, respetivamente.



Com menos 10 pontos do que a Vecchia Signora, os romanos tentam corrigir o início de 2020 negativo, com uma derrota caseira precisamente diante de uma equipa vizinha (e rival) da Juve, o Torino. Quanto à Juventus, vem de uma goleada diante do Cagliari com show de Ronaldo, ainda que na memória até esteja curiosamente uma derrota diante de uma formação romana, a Lazio, na Supertaça, sofrida no último jogo de 2019.



Privada de Davide Zappacosta, Javier Pastore, Bryan Cristante, Davide Santon e Justin Kluivert, a Roma procura manter nesta partida o passado recente diante da Juve enquanto equipa visitada, já que não perdeu nenhum dos últimos seis duelos antes este oponente.



Em sentido inverso, a Juventus, que neste duelo não poderá contar com os lesionados Giorgio Chiellini e Sami Khedira, para lá do suspenso Rodrigo Bentancur, tem do seu lado aquilo que tem feito na Serie A até ao momento, com 12 vitórias nos derradeiros 15 jogos, sendo que em cinco dos últimos seis marcou pelo menos dois golos.



Por fim, de notar que a Roma até ao momento tem somente duas derrotas em casa, uma diante da Atalanta e outra ante o Torino, na tal partida da semana passada.

