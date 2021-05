Roma-Lazio: dérbi pelo orgulho

Sem ter grandes chances de melhorar as suas situações na tabela da Serie A, Roma e Lazio encontram-se este sábado no Olímpico da capital italiana, numa partida na qual essencialmente jogarão pelo orgulho.



Os giallorossi, comandados por Paulo Fonseca, não podem subir do sétimo posto, mas têm de ter atenção ao Sassuolo, que está logo atrás a apenas 2 pontos com duas partidas pela frente. Quanto à Lazio, tem 5 pontos de atraso para a Juventus e uma partida em atraso, pelo que matematicamente ainda sonhará com o quinto lugar, ainda que para tal seja necessária uma hecatombe da equipa de Cristiano Ronaldo.



OIhando a estatísticas, no que à Roma diz respeito de destacar o facto de a equipa da casa ter sofrido golos em primeiro lugar em seis dos últimos sete encontros que disputou, sendo que em sete dos últimos nove marcou e sofreu. Por outro lado, apenas um dos últimos seis jogos da equipa de Paulo Fonseca não tiveram pelo menos 3 golos. Quanto à Lazio, a estatística em destaque é o facto de em sete dos últimos nove encontros que disputou ter sido a primeira equipa a fazer mexer o marcador.



Quanto ao confronto direto, a Lazio não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos e marcou nos últimos cinco. No mais recente, jogado em janeiro, venceu por 3-0.

CÓD 136 AS Roma 2.88 Empate 3.29 Lázio 2.17