Roma-Leicester City: por um lugar na final da Conference League

CÓD 105 AS Roma 2 Empate 3.05 Leicester City 3.15

Depois do empate a um golo em Inglaterra, AS Roma e Leicester City encontram-se esta quinta-feira no Olímpico da capital italiana, numa segunda mão das meias-finais da Conference League que servirá quase como uma final para ambas as equipas salvarem a temporada.A atuar em casa, a Roma falhou em praticamente toda a linha no plano interno e tenta salvar a face nesta prova. Ainda assim, a equipa de José Mourinho não chega a este jogo na melhor fase, já que não venceu nenhum dos últimos quatro jogos - três empates e uma derrota.Ainda assim, a verdade é que o Leicester também não está melhor, pois não venceu nenhum dos últimos cinco duelos que disputou, contando nesse período com três empates e três derrotas. A última das quais no fim de semana, diante do Tottenham por 3-1. Nesse jogo tal como em seis dos últimos sete, o marcador contou com golos de ambas as equipas.