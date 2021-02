Roma-Sp. Braga: bracarenses querem continuar na Europa

Roma e Sporting de Braga defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, num encontro em que os bracarenses terão de correr atrás do prejuízo causado pela formação de Paulo Fonseca no encontro da primeira mão.

À entrada para esta partida, a equipa da capital de Itália chega com a vantagem de dois golos, trazida desde Portugal após a vitória por 2-0, com golos de Dzeko e Mayoral.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridos, de notar que a Roma registou três vitórias (Verona, Udinese e Sporting de Braga), um empate (Benevento) e uma derrota (Juventus), ao passo que o Roma e Sporting de Braga somou dois triunfos (Santa Clara e Tondela), dois empates (ambos diante do FC Porto) e uma derrota (AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para este que será o segundo duelo entre as duas equipas, tendo o anterior terminado com um triunfo da Roma, tal como já foi anteriormente referido.