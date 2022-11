Roménia-Eslovénia: reencontro dez anos depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 200 Roménia 1,98 Empate 3,2 Eslovénia 3,2

Em mais um jogo de preparação entre equipas que falharam o apuramento para o Mundial'2022, Roménia e Eslovénia encontram-se esta quinta-feira num duelo que colocará frente a frente o 53.º e o 63.º do ranking FIFA, respetivamente.Mais bem colocada, a Roménia chega a este jogo vindo de uma campanha na Liga das Nações que resultou na queda à Liga C - venceu dois jogos, empatou um e perdeu três -, ao passo que os esloveno, ainda que apenas tenham ganho uma partida, fecharam o grupo na terceira posição e fixaram-se na Liga B.Olhando a registos estatísticos, ambas as equipas sofreram golos nos últimos três encontros, sendo que em quatro dos últimos cinco os eslovenos marcaram e também sofreram.No que ao confronto direto diz respeito, este será o quarto duelo entre estas seleções, o primeiro desde 2012. O balanço por agora é de duas vitórias romenas e uma eslovena, sendo que em todos esses encontros os romenos marcaram sempre pelo menos um golo.