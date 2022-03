Roménia-Grécia: duelo para preparar o futuro

CÓD 136 Roménia 2.35 Empate 2.7 Grécia 2.6

Afastadas da fase final do Mundial'2022, depois de terem terminado a fase de grupos em terceiro nos respetivos grupos, Roménia e Grécia encontram-se esta sexta-feira, num encontro de preparação que servirá essencialmente para os dois técnicos encontrarem soluções e preparar o futuro.Terceira no Grupo B, o mesmo da Espanha e Suécia, a Grécia chega a este duelo vinda de três partidas seguidas sem ganhar, que de certa forma comprometeram por completo as chances de apuramento. A turma helénica, refira-se, sofreu pelo menos um golo nesses três jogos.Quanto à Roménia, foi terceira atrás de Alemanha e Macedónia, sendo que em sentido contrário aos gregos acabou a fase de grupos em bom nível, com duas vitórias e um empate - e sem sofrer golos. Acabou com 17 pontos, somente a 1 da Macedónia.Por fim, de referir que este será o primeiro encontro entre estas seleções desde 2015, anos no qual houve um nulo em solo romeno. No total há cinco jogos no registo, com duas vitórias da Roménia, uma da Grécia e dois empates.