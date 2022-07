Rosário Central-Central Córdoba: em momentos distintos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 303 Rosário Central 1.98 Empate 3.25 Central Córdoba 3.35

Separados por 6 pontos na tabela, Rosário Central e Central Córdoba encontram-se na noite desta segunda-feira no Estadio Dr. Lisandro de la Torre, numa partida que colocará em confronto o 13.º e o 26.º, respetivamente.Separados por várias posições, Rosário Central e Central Córdoba têm entre si os tais 6 pontos, fruto das duas vitórias a mais que Rosário tem, sentido contrário ao Central, que tem mais dois desaires.Olhando ao registo recente, o Rosário Central não perdeu quatro jogos e nem sofreu golos, tendo somado 10 pontos nesse período. Quanto ao Central Córdoba, nos últimos cinco jogos não venceu nenhum e, pior de tudo, perdeu quatro e empatou. Sofreu sempre golos nesse período, ainda que, por um lado positivo, tenha conseguido marcar em quatro deles.Em termos de confronto direto, o Rosário Central não perdeu em nenhum dos últimos quatro encontros com o Central Córdoba, conjunto ao qual marcou sempre nesse período de tempo. O duelo mais recente, disputado em março, acabou numa vitória do Rosário Central por 1-0.