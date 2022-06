Rosário Central-Godoy Cruz: equipa da casa ainda não venceu

CÓD 153 Rosário Central 2.4 Empate 3.15 Godoy Cruz 2.65

Em jogo da 3.ª jornada do campeonato argentino, Rosário Central e Godoy Cruz encontram-se na noite desta quinta-feira no Estadio Dr. Lisandro de la Torre, em Rosário, numa partida que colocará frente a frente o 27.º e o 8.º colocados, respetivamente.Em pior situação na tabela, o Rosario tem apenas 1 ponto, conseguido no arranque do campeonato, com o empat ea zeros diante do Lanús. Depois, na segunda jornada, perdeu por 2-0 ante o Huracán.Quanto ao Godoy, tem 3 pontos, fruto de um triunfo diante do Racing e uma derrota perante o Platense. Em apenas um desses jogos o marcador final teve 3 ou mais golos, confirmando a tendência para um total baixo de golos: apenas dois dos últimos oito jogos tiveram esse registo.Quanto ao confronto direto, o Godoy Cruz leva três jogos sem perder diante do Rosário, ainda que conte já com seis encontros seguidos sempre a sofrer golos. Em cinco desses últimos seis o marcador final teve pelo menos 3 golos.