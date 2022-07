Rosário Central-Sarmiento: 27.º contra 13.º no campeonato argentino

CÓD 146 Rosário Central 1.94 Empate 3.2 Sarmiento 3.55

Jogo da 7.ª jornada do campeonato argentino, com um embate entre duas equipas colocadas em posições bem distintas na tabela. O Rosário Central, que atua em casa nesta partida, é 27.º e penúltimo, com 4 pontos, ao passo que o Sarmiento surge em 13.º, com 8 pontos.Vindo de três derrotas seguidas e três jogos a sofrer pelo menos um golo, o Rosário Central procura travar a má fase. Quanto ao Sarmiento, vem de dois empates e uma vitória nesse mesmo período de três partidas.Em termos de golos, a tendência é para um número baixo, já que apenas um dos últimos sete jogos do Rosário Central teve 3 ou mais e, no caso do Sarmiento, somente dois dos últimos oito tal registo se viu.Idêntica tendência vê-se no confronto direto, com apenas um dos últimos seis jogos a ter 3 ou mais golos. No mais recente, disputado em agosto do ano passado, o marcador ficou em 1-1.