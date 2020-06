Rosenborg-Bodo/Glimt: equipa da casa procura primeira vitória

A viver um arranque de temporada extremamente positivo, com duas vitórias nos dois jogos já disputados, o Bodo/Glimt visita esta quinta-feira o reduto do Rosenborg, numa partida da terceira jornada da Liga norueguesa na qual tentará manter o seu bom momento mas também a incrível veia goleadora, com dez golos marcados em duas partidas.



Quanto aos de Trondheim, chegam a este duelo com apenas 1 ponto e vindos de uma derrota diante do Molde, tendo neste duelo a chance de colocar um ponto final na crise. Em jeito de motivação, de notar que o Rosenborg tem ligeira vantagem no confronto direto, com cinco vitórias nos últimos sete duelos, as mais recentes em jogos de preparação disputados esta temporada.

CÓD 213 Rosenborg 1.91 Empate 3.02 Bodo/Glimt 2.9