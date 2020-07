Rosenborg-Viking FK: históricos tentam retomar rumo ganhador

Segue a disputa da Liga norueguesa, com um embate entre o desapontante Rosenborg e o Viking FK, num duelo da 11.ª ronda que colocará frente a frente o sexto e o décimo, respetivamente.



Equipa histórica do país, o Rosenborg chega a este duelo vindo de uma derrota e com 15 pontos, metade daqueles que soma a formação comandante da prova, ao passo que Viking FK entra em campo com 11 pontos, mas vindo de dois triunfos seguidos.



No que ao confronto direto diz respeito, o Rosenborg não perde diante do Viking há nove duelos, sendo que nesses nove duelos chegou ao intervalo na frente em sete deles. Por outro lado, a formação de Trondheim leva já 13 encontros seguidos a marcar diante deste mesmo oponente.

CÓD 141 Rosenborg 1.63 Empate 3.4 Viking FK 3.82