Royal Antwerp-Anderlecht: duelo de antigos treinadores do Sporting

Equipa onde atuam os portugueses Buta e Ivo Rodrigues, o Royal Antwerp recebe esta sexta-feira o Anderlecht, num duelo que colocará frente a frente o terceiro e o décimo, respetivamente, isto numa partida na qual estarão no banco dois antigos treinadores do Sporting: Laszlo Boloni nos da casa e Franky Vercauteren nos forasteiros.



Surpreendentemente mais bem colocada do que o Anderlecht, a equipa de Antuérpia defende nesta partida a sua imbatilidade caseira no campeonato (nove encontros), ao passo que os visitantes tentam neste duelo dar seguimento à vitória de domingo diante do Genk, que na altura travou uma série de quatro jogos seguidos sem ganhar na Liga belga.



No que ao confronto direto diz respeito, de referir que os de Antuérpia no passado recente têm vantagem sobre o Anderlecht, ainda que haja um dado curioso: venceu dois jogos fora e empatou em casa...

CÓD 180 Royal Antwerp 1.63 Empate 3.31 Anderlecht 3.76