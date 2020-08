Royal Antwerp-Gent: em busca da primeira vitória

Vindos de duas jornadas sem conseguir vencer neste arranque do campeonato belga, Royal Antwerp e Gent encontram-se este sábado no Bosuilstadion, numa partida da 3.ª ronda na qual o objetivo de triunfar é claro.



Com 1 ponto no registo, fruto do empate na primeira ronda, diante do Mouscron, o Royal Antwerp perdeu na última partida diante do Cercle Brugge, ao passo que o Gent, por seu turno, saiu derrotado de ambas as partidas que disputou: sempre por 2-1.



Curiosamente, nos jogos disputados houve golos de ambas as equipas, algo que poderá também verificar-se neste duelo, especialmente porque em confronto estarão duas formações com uma capacidade defensiva pouco afinada.



Olhando ao registo da época passada, o Royal Antwerp venceu um encontro (por 3-2) e o outro acabou empatado a um golo, algo que confirmou a existência de tentos de ambas as equipas.

CÓD 216 Royal Antwerp 2.38 Empate 3.01 Gent 2.34