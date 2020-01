Royal Antwerp-Kortrijk: primeira mão das 'meias' da Taça em disputa

Duelo de equipas do primeiro escalão na Taça da Bélgica, com Royal Antwerp e Kortrijk a discutirem esta quinta-feira, a partir das 19h45, a primeira mão das meias-finais da prova.



Atualmente em terceiro no campeonato, com 42 pontos, e sem derrotas há mais de três meses, os de Antuérpia são claros favoritos neste embate, ao passo que os forasteiros, décimos segundos com menos 20 pontos, entram em campo depois de terem perdido no fim de semana diante do Sint-Truiden.



E por falar em derrota, curiosamente foi esse o desfecho para o Kortrijk do último duelo entre estas duas equipas, com o Royal Antwerp a vencer em casa por 3-1. Como será desta vez?

