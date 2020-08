Royal Mouscron-Mechelen: em busca da primeira vitória

Depois de terem empatado na ronda inaugural do campeonato belga, Royal Mouscron e Mechelen partem esta sexta-feira em busca do primeiro triunfo do ano, num duelo no qual jogarão duas equipas que entram em campo vindas de uma pré-temporada totalmente para esquecer.



Sem derrotas nesse período de preparação, tanto Royal Mouscron como Mechelen tentam dar uma sapatada nessa crise, partindo em busca de um triunfo que permita engrenar para uma boa temporada.



Nesse sentido, sem grandes pontos de referência, olhar apenas para o confronto direto, que na temporada passada deu uma vitória para o Mechelen (fora de casa) e um empate. Nesse sentido, o Mechelen vai em seis jogo seguidos a sofrer diante do Mouscron, sendo que em oito dos últimos dez duelos diretos foi a primeira equipa a marcar.