Rubin Kazan-Spartak Moscovo: arranca a aventura de Rui Vitória

Começa a aventura de Rui Vitória no comando do Spartak Moscovo, com uma visita este sábado pelas 18 horas à Kazan Arena, reduto do Rubin Kazan.



Com quatro vitórias em seis jogos disputados nesta pré-temporada - empatou um e perdeu o outro -, o Spartak entra em campo moralizado por aquilo que fez na preparação, sendoq ue curiosamente nessa pré-época até derrotou este Rubin por claros 4-0 num duelo do Torneio de Moscovo. Quanto ao Rubin, para lá dessa derrota, tem mais duas, sendo que ganhou outros quatro encontros.



Em relação ao confronto direto, contando esse duelo de preparação, o Spartak Moscovo normalmente marca primeiro diante do Rubin - foi assim em oito dos últimos dez encontros -, sendo que na última dezena de partidas venceu cinco, perdeu dois e empatou três.

