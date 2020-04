Ruh Brest-FC Minsk: duelo de estreia

Sábado de futebol na Bielorrússia, com o décimo colocado FC Minsk a receber a visita do 13.º Ruh Brest, numa partida da 5.ª jornada do campeonato que oporá duas formações separadas por 2 pontos na tabela classificativa e que nunca se enfrentaram na sua história.



Com 6 pontos, o FC Minsk até está em melhor momento na tabela, mas curiosamente vem de duas derrotas seguidas. Para lá disso, há a notar que o conjunto da capital sofreu golos nos últimos seis jogos, tendo sido a primeira equipa a encaixar em quatro dos últimos cinco. Nesse período de jogos, refira-se, o FC Minsk chegou mesmo em desvantagem ao intervalo também em quatro de cinco.



Quanto ao Ruh Brest, não venceu nenhum dos últimos três jogos, um período de tempo no qual também não marcou qualquer golo. Por outro lado, e falando precisamente em tentos, de notar que os últimos cinco jogos do conjunto da casa não tiveram mais do que dois.

CÓD 110 Ruh Brest 2.26 Empate 2.8 FC Minsk 2.66